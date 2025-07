Üppiges Grün dominiert derzeit die Breite Straße in Andernach zwischen dem Wasserturm und der Einmündung der Karlstraße. Insbesondere die um die 80 Jahre alten Winterlinden entlang des Schulzentrums breiten ihre üppigen Zweige über Straße und Gehweg aus und spenden somit Schatten. Was für das ungeübte Auge nicht erkennbar ist: Vier der Bäume, die derzeit noch entlang der Breiten Straße in diesem Bereich stehen, weisen so starke Schäden auf, dass sie gefällt werden müssen. Darüber hatte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses informiert. Unsere Zeitung hat nachgehört, welche Bäume auf Sicht weichen müssen.

Über die Zukunft der Bäume zwischen Johannesplatz und Wasserturm wurde im Zuge der Straßenausbauplanungen kontrovers diskutiert: Die Stadtverwaltung hatte die Frage aufgeworfen, inwieweit die stattlichen Linden erhalten bleiben sollen. Da diese bereits die für Stadtbäume typischen Schäden aufweisen und sich voraussichtlich am Ende ihres Lebenszyklus befinden, wäre es eine Überlegung wert, die Bäume zu entnehmen und mit Neupflanzungen zu planen, bei deren Anordnung im Straßenverlauf man dann flexibel sei, argumentierte die Verwaltung Anfang 2024.

i Auch die Winterlinde an der Einmündung zur Karlstraße gilt als nicht erhaltenswert und muss im Zuge des Straßenausbaus weichen. Martina Koch

Doch dafür gab es keine politische Mehrheit. Stattdessen sprachen sich die Mitglieder der Gremien mehrheitlich dafür aus, die Bäume in der Breiten Straße in diesem Bereich einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen, um in Erfahrung zu bringen, welche so stark beschädigt sind, dass ein Erhalt nicht mehr vertretbar ist. Im Zuge der Vorplanungen habe man insgesamt 19 Bäume eingehend untersucht, informiert die Pressestelle der Stadt auf unsere Anfrage. Bei zwei Bergahornen und zwei Linden hat man erhebliche Schädigungen festgestellt, die übrigen Bäume zeigten zwar ebenfalls Schäden, verfügten aber gleichzeitig über eine hohe Vitalität. Beim Straßenausbau können diese erhalten bleiben.

Es handele sich um ein vielfältiges Schadensbild, das die vier Bäume, die gefällt werden müssen, aufweisen, schreibt die Pressestelle: „Es wurden unter anderem Sonnenbrand, Rindennekrosen, Rindenschäden, Wipfeldürre, Fäulnis, absterbende Leittriebe sowie große Höhlungen festgestellt.“ Betroffen ist eine Winterlinde an der Einmündung Karlstraße, eine weitere Linde vor dem Anwesen Breite Straße 100 sowie zwei Bergahorne, die sich unmittelbar vor dem Wasserturm befinden.

Gefällt werden die vier Bäume voraussichtlich im kommenden Winter, heißt es weiter. Der Ausbau der Breiten Straße soll dann im kommenden Jahr erfolgen. Im Zuge der Arbeiten sollen Ersatzpflanzungen angelegt werden. Bei der Auswahl der Baumarten werde man sich „an den jeweiligen Standortbedingungen sowie ökologischen Aspekten orientieren“, heißt es seitens der Stadt. Wenn der Ausbau abgeschlossen ist, soll die Breite Straße sogar noch grüner werden als bisher. Zwölf Bäume sollen neu gepflanzt werden, einige davon auf der dem Schulzentrum gegenüberliegenden Straßenseite.