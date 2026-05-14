Großbauprojekt in Andernach Breite Straße: Das ist am Wasserturm geplant Martina Koch 14.05.2026, 15:23 Uhr

i Kurz vor dem Kreisverkehrsplatz am Wasserturm endet der Ausbaubereich der Breiten Straße. Im vierten Bauabschnitt werden 170 Meter zwischen Kreisverkehr und Kurzer Straße inklusive der Leitungen und Kanäle im Erdreich erneuert. Rico Rossival

Im vierten Bauabschnitt des Projekts Breite Straße widmet sich die Stadt Andernach dem Bereich zwischen Wasserturm und der Einmündung Kurze Straße. Die dortigen Bushaltestellen sind stark frequentiert und sollen im Zuge des Ausbaus sicherer werden.

Bis der Ausbau der Breiten Straße zwischen Kurze Straße und dem Kreisverkehr am Wasserturm in Andernach beginnt, wird noch einige Zeit ins Land ziehen: Erst wenn die ersten drei Bauabschnitte vom Johannisplatz kommend abgearbeitet sind, werden auf dem 170 Meter langen vierten Bauabschnitt die Bagger rollen.







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