Im vierten Bauabschnitt des Projekts Breite Straße widmet sich die Stadt Andernach dem Bereich zwischen Wasserturm und der Einmündung Kurze Straße. Die dortigen Bushaltestellen sind stark frequentiert und sollen im Zuge des Ausbaus sicherer werden.
Lesezeit 2 Minuten
Bis der Ausbau der Breiten Straße zwischen Kurze Straße und dem Kreisverkehr am Wasserturm in Andernach beginnt, wird noch einige Zeit ins Land ziehen: Erst wenn die ersten drei Bauabschnitte vom Johannisplatz kommend abgearbeitet sind, werden auf dem 170 Meter langen vierten Bauabschnitt die Bagger rollen.