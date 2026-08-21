Verzögerung bei Großprojekt Breite Straße Andernach: Baubeginn erst im Januar 2027 Kim Fauss 21.08.2026, 13:00 Uhr

i Das Großprojekt, der Ausbau der Breiten Straße in Andernach, verzögert sich. Rico Rossival (Archiv). Rico Rossival

Erst 2027 soll der Ausbau der Breiten Straße starten. Die intensive Planung und Vorbereitung sorgt für Verzögerungen, heißt es. Was genau nun mehr Zeit erfordert, erklärt eine Sprecherin der Stadt.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten in der Breiten Straße in Andernach Anfang August starten. Die Straße ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt und soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Geplant sind unter anderem neue Bushaltestellen, mehr Bäume, mehr Raum für Fußgänger.







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