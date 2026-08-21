Verzögerung bei Großprojekt
Breite Straße Andernach: Baubeginn erst im Januar 2027
Das Großprojekt, der Ausbau der Breiten Straße in Andernach, verzögert sich.
Das Großprojekt, der Ausbau der Breiten Straße in Andernach, verzögert sich.
Rico Rossival (Archiv). Rico Rossival

Erst 2027 soll der Ausbau der Breiten Straße starten. Die intensive Planung und Vorbereitung sorgt für Verzögerungen, heißt es. Was genau nun mehr Zeit erfordert, erklärt eine Sprecherin der Stadt.

Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich sollten die Bauarbeiten in der Breiten Straße in Andernach Anfang August starten. Die Straße ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt und soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Geplant sind unter anderem neue Bushaltestellen, mehr Bäume, mehr Raum für Fußgänger.
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