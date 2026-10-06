Antrag der FWG-Fraktion Braucht die Vordereifel eine Katzenschutzverordnung? Martin Ingenhoven 06.10.2026, 18:00 Uhr

i Über eine Katzenschutzverordnung ist auf Antrag der FWG im Verbandsgemeinderat Vordereifel diskutiert worden. Sina Schuldt/dpa

Auf Antrag der FWG-Fraktion hat der Verbandsgemeinderat Vordereifel über eine Katzenschutzverordnung diskutiert. Anlass sind zunehmend mehr frei lebende und herrenlose Katzen, die an Parasitenbefall, Unterernährung oder Verletzungen leiden.

. Eine Katzenschutzverordnung für die Vordereifel ist vorerst vom Tisch – endgültig entschieden ist über sie noch nicht. Der Verbandsgemeinderat vertagte einen Antrag der FWG, die zunächst die Voraussetzungen prüfen und auf dieser Grundlage einen Verordnungsentwurf erarbeiten lassen wollte.







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