Auf Antrag der FWG-Fraktion hat der Verbandsgemeinderat Vordereifel über eine Katzenschutzverordnung diskutiert. Anlass sind zunehmend mehr frei lebende und herrenlose Katzen, die an Parasitenbefall, Unterernährung oder Verletzungen leiden.
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. Eine Katzenschutzverordnung für die Vordereifel ist vorerst vom Tisch – endgültig entschieden ist über sie noch nicht. Der Verbandsgemeinderat vertagte einen Antrag der FWG, die zunächst die Voraussetzungen prüfen und auf dieser Grundlage einen Verordnungsentwurf erarbeiten lassen wollte.