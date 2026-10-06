Antrag der FWG-Fraktion
Braucht die Vordereifel eine Katzenschutzverordnung?
Über eine Katzenschutzverordnung ist auf Antrag der FWG im Verbandsgemeinderat Vordereifel diskutiert worden.
Über eine Katzenschutzverordnung ist auf Antrag der FWG im Verbandsgemeinderat Vordereifel diskutiert worden.
Sina Schuldt/dpa

Auf Antrag der FWG-Fraktion hat der Verbandsgemeinderat Vordereifel über eine Katzenschutzverordnung diskutiert. Anlass sind zunehmend mehr frei lebende und herrenlose Katzen, die an Parasitenbefall, Unterernährung oder Verletzungen leiden.

Lesezeit 2 Minuten
. Eine Katzenschutzverordnung für die Vordereifel ist vorerst vom Tisch – endgültig entschieden ist über sie noch nicht. Der Verbandsgemeinderat vertagte einen Antrag der FWG, die zunächst die Voraussetzungen prüfen und auf dieser Grundlage einen Verordnungsentwurf erarbeiten lassen wollte.
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