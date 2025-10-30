Besonders im Berufsverkehr staut sich in Andernach an neuralgischen Stellen der Verkehr. Die CDU-Stadtratsfraktion schlägt vor zu prüfen, inwieweit Kreisverkehre an fünf Kreuzungen für Verbesserungen sorgen können. Um diese Standorte handelt es sich.
An einigen neuralgischen Stellen staut sich in Andernach regelmäßig der Verkehr. Insbesondere an den Abfahrten der B9, im Bereich Aktienstraße/St.-Thomaser-Hohl sowie an der Kreuzung in der Koblenzer Straße vor der McDonalds-Filiale muss zum Leidwesen der Pendler mit Wartezeiten gerechnet werden.