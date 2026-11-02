Am 8. November in Mendig Bratapfelsonntag trifft Kunstgenuss Elvira Bell 02.11.2026, 11:00 Uhr

i Kunst trifft Genuss: Auf dem Foto sind die Kinderbuchautorin Sarah Ginsterblum, die stellvertretende Vorsitzende Rosemarie Freund-Cimiotti, Vorstandsvorsitzende Nicole Mattern, Schatzmeister Gerd Cimiotti und Vereinsmitglied Gisela Rösner zu sehen. Elvira Bell

Kunst, Kulinarik und Bratapfelduft: In Mendig locken am 8. November gleich zwei Veranstaltungen in die Stadtteile. Während Niedermendig den Bratapfelsonntag feiert, lädt Obermendig zum „Kunstgenuss“ ein.

Ein Sonntag, zwei Stadtteile und viele gute Gründe für einen Besuch. Mit einem neuen Konzept lädt der Verein KulturVereint am Sonntag, 8. November, ab 12 Uhr zum „Kunstgenuss“ nach Obermendig ein. Während im unteren Stadtteil der traditionelle Bratapfelsonntag stattfindet, erwartet die Besucher in Obermendig eine Kunstausstellung mit einem kleinen aber feinen, kulinarisches Angebot.







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