Kunst, Kulinarik und Bratapfelduft: In Mendig locken am 8. November gleich zwei Veranstaltungen in die Stadtteile. Während Niedermendig den Bratapfelsonntag feiert, lädt Obermendig zum „Kunstgenuss“ ein.
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Ein Sonntag, zwei Stadtteile und viele gute Gründe für einen Besuch. Mit einem neuen Konzept lädt der Verein KulturVereint am Sonntag, 8. November, ab 12 Uhr zum „Kunstgenuss“ nach Obermendig ein. Während im unteren Stadtteil der traditionelle Bratapfelsonntag stattfindet, erwartet die Besucher in Obermendig eine Kunstausstellung mit einem kleinen aber feinen, kulinarisches Angebot.