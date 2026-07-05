Großeinsatz der Feuerwehren Brand in Ettringen: Fünf Gebäude betroffen 05.07.2026, 07:22 Uhr

i Großeinsatz von 60 Feuerwehrkräften in Ettringen am Samstagnachmittag. Elvira Bell

Fünf Gebäude beschädigt, 60 Einsatzkräfte, 150.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines größeren Brands in Ettringen am Samstagnachmittag. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

In Ettringen hat es am Samstagnachmittag in der Höhenstraße einen größeren Brand gegeben. Wie die Mayener Polizei mitteilte, sind dabei fünf Gebäude beschädigt worden. 60 Rettungskräfte waren im Einsatz.Wie es in der Pressemeldung weiter heißt, brach das Feuer zunächst in einem Gartenschuppen aus und griff anschließend auf mehrere umliegende Gebäude über.







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