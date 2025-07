Was haben die Burgfestspiel-Extras „20 Jahre Best of Muttis Kinder“ und Uwaga! mit dem Programm „Music – The Complete Story“ gemeinsam? Ganz klar: Die herausragenden Künstler beider Musikformationen hätten viel mehr Zuschauer in der Genovevaburg verdient gehabt. So auch jetzt Uwaga! – der Name ist polnisch und bedeutet „Achtung“. Wahrscheinlich war ein zur gleichen Zeit stattfindendes Gastspiel sowie das zu kühle Sommerwetter mitverantwortlich.

Da die Köpfe von Christoph König (Violine, Viola), Maurice Maurer (Violine), Miroslav Nisic (Akkordeon) und Jakob Kühnemann (Kontrabass) unter einem großen, auf der Bühne aufgebauten Pavillon auf den oberen Rängen kaum sichtbar waren, wurden die Zuschauer gebeten, in den vorderen Sitzreihen Platz zu nehmen. Unbeirrt von den etwas schwierigen Bedingungen – Christoph König musste für seine Moderation vor den Pavillon treten – begann das energiegeladene und genreübergreifende Musikprogramm. Von Beginn an schafften es der virtuose Violinist, der Jazzgeiger, der meisterhaft improvisierende Akkordeonist sowie der herausragende Bassist, dank der mitreißenden Performance durch verschiedene Epochen und Stile und mit exquisitem Zusammenspiel eine besondere Atmosphäre zu schaffen. In 100 Minuten präsentierte das Ensemble ein Erlebnis von der Renaissance über Barock, Klassik und Romantik bis hin zu Songs der Gegenwart, während musikalische Stile fein säuberlich verziert, auf erfrischende Weise neu zusammengefasst und in neuem Gewand kredenzt wurden. „Wir haben beschlossen, sonnig anzufangen, und arbeiten uns durch die komplette Musikgeschichte von vorn bis nach hinten“, erläuterte König. Mit dem Song „Defla“ habe am „sehr mittig in Serbien, der Heimat von Miroslav Nisic, angefangen.“ Und dann ging es mit unbändiger Leidenschaft zurück in die Musikgeschichte bis hin zu Claudio Monteverdi.

i Die vier Vollblutmusiker überzeugten mit ihren außergewöhnlichen Arrangements und ihrer Spielfreude. Elvira Bell

Auch alle anderen Arrangements, die im Anschluss leicht und locker wie Stevie Wonders „I wish“ dargeboten wurden, waren sicherlich hart erarbeitet worden. Das Steckenpferd des Quartetts scheint die Improvisation zu sein. Das wunderschöne, dramatische Klavierquartett in c-Moll von Johannes Brahms, in dem der Komponist seinen Liebeskummer verarbeitet hat, ließen die Musiker mit einem Song von Metallica verschmelzen. Beide Werke enthalten, wie König erklärte, gewisse Seufzermotive, die bei Brahms wie ein lang gezogenes „Klara“ klingen. „Brahms und die Musik von Metallica passen erstaunlich gut zusammen. Haben Sie gemerkt, wann es Brahms und wann es Metallica war?“ fragte König.

Weiter ging die Reise zurück in die 40er- und 50er-Jahre, und zwar mit dem von Kurt Weill geschriebenen Lied „My Ship“. Bekannt wurde der Titel durch Miles Davis. Er hatte die Musik des populären Liedes neu interpretiert und arrangiert. „Miles Davis pflegte gerne mit dem Rücken zum Publikum zu spielen, aber wir sind vor neugierigen Blicken geschützt von einem Pavillon.“ Mit der ausgefeilten Interpretation von Antonio Vivaldis „Sommer“ überraschten die Künstler ebenso wie mit dem Lieblingssong von König, dem von Paul McCartney komponierten „Blackbird“. Zwei Stücke aus einem Guss präsentierte das außergewöhnliche Quartett mit dem Bach-Doppelkonzert und dem Song „Zwei Gitarren“. „Obwohl wir nicht Gitarre spielen, hat der Song es uns angetan.“ Geige und Bratsche wurden zu Rhythmusgitarren, der Kontrabass zum Schlagwerk und das Akkordeon lieferte Bässe. „Das Wichtigste für Sie ist, dass Sie nicht auf den Kontrabass und das Akkordeon achten“, forderte König auf.“ Für spanisches Flair sorgte der zweite Satz von Maurice Ravels einzigem Streichquartett. „Das Stück ist im Original ein sehr schweres. Es ist deshalb so berühmt, weil da sehr viel gezupft wird. Das machen wir auch mit unseren Instrumenten sehr gerne. Deswegen haben wir dieses Stück aufgegriffen. Und auch unser Akkordeonist muss das Zupfen lernen. Wir haben jedes Mal Panik, wenn wir es spielen.“ Mit dem Song „Creep“ der britischen Rockband Radiohead verglich sich Uwaga! selbst – wenn auch nur ein wenig. „In dem Lied wird gesungen, dass sich der Sänger selbst ein bisschen als merkwürdiger Außenseiter bezeichnet. Das passt zu mir“, versicherte König, „Und auch zu den Jungs irgendwie.“

„In dem Lied wird gesungen, dass sich der Sänger selbst ein bisschen als merkwürdiger Außenseiter bezeichnet. Das passt zu mir.“

Violinist Christoph König spielt mit seinen Mitstreitern das Radiohead-Stück „Creep“.

Es war nicht nur die außergewöhnliche Musik, sondern auch die Erzählelemente, die den Abend zu etwas musikalischen Ereignis machten. Zu verdanken haben die Musikfreunde dies Caroline Stolz, der stellvertretenden Intendantin der Mayener Burgfestspiele. „Caroline und ich haben schon des Öfteren zusammengearbeitet“, verriet König. Wir haben uns gefreut, hier in Mayen auftreten zu dürfen.“