Folgen für Koblenz und Region
Boos kritisiert Klinikgesetz: GKM drohen Einbußen
Der Bundestag hat das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschlossen – zum Unmut von Landrat Marko Boos. Er befürchtet erhebl
Der Bundestag hat das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschlossen – zum Unmut von Landrat Marko Boos. Er befürchtet erhebliche finanzielle Folgen für kommunale Krankenhäuser. Allein dem GKM (Foto) drohe eine Mehrbelastung von 14 Millionen Euro pro Jahr.
Mirco Klein

Der Bundestag hat das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschlossen – zum Unmut von Landrat Marko Boos. Er befürchtet erhebliche finanzielle Folgen für kommunale Krankenhäuser und den Rettungsdienst. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Bundestag hat das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschlossen – und stößt damit bei Landrat Marko Boos auf scharfe Kritik. Der Chef der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz warnt in einer Mitteilung des Kreises vor erheblichen finanziellen Folgen für kommunale Krankenhäuser, den Rettungsdienst sowie Städte und Landkreise.
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