Der Bundestag hat das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschlossen – zum Unmut von Landrat Marko Boos. Er befürchtet erhebliche finanzielle Folgen für kommunale Krankenhäuser und den Rettungsdienst.
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Der Bundestag hat das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschlossen – und stößt damit bei Landrat Marko Boos auf scharfe Kritik. Der Chef der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz warnt in einer Mitteilung des Kreises vor erheblichen finanziellen Folgen für kommunale Krankenhäuser, den Rettungsdienst sowie Städte und Landkreise.