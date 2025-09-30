Landrat MYK: Erste Bilanz Boos: „Ich will vieles schneller umsetzen“ Thomas Brost

Peter Meuer 30.09.2025, 07:00 Uhr

i Landrat Boos will einiges umkrempeln - auch im Kreishaus. Alexej Zepik

Am 1. Januar hat Marko Boos das Amt des Landrates im größten Landkreis von Rheinland-Pfalz, Mayen-Koblenz, angetreten. Er will vieles umkrempeln, angefangen vom öffentlichen Personennahverkehr bis hin zu Verwaltungsabläufen in der Kreisverwaltung.

Landrat Marko Boos (SPD) will erreichen, dass das Land Rheinland-Pfalz die Landkreise stärker bei den Jugend- und Sozialleistungen entlastet. Gerade dieser Bereich müsse im System des Kommunalen Finanzausgleichs dauerhaft berücksichtigt werden, zumal es eine erhebliche Steigerung an Kosten in den jüngsten Jahren gegeben hat, sagt der Landrat, der seit neun Monaten im Amt ist.







