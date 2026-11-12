MYK-Landrat auf Kreis-Tour
Boos: Einfach mal hören, wie es in den Gemeinden läuft
Besuch in Arft: Landrat Marko Boos (rechts) bespricht sich mit den Bürgern, unter anderem mit Ortsbürgermeister Markus Thiel (2.
Besuch in Arft: Landrat Marko Boos (rechts) bespricht sich mit den Bürgern, unter anderem mit Ortsbürgermeister Markus Thiel (2. von links).
Kreisverwaltung MYK/ Van Beek

Raus aus der Amtsstube: MYK-Landrat Marko Boos (SPD) macht sich auf, alle 87 Gemeinden des Landkreises Mayen-Koblenz zu besuchen. Was hat er damit vor? Unserer Redaktion hat er es verraten.

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„Ganz nah bei de Leut‘ sein“, das war die Devise des früheren Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck (1994 bis 2013, SPD) im Umgang mit dem Bürger. Sein Parteifreund Marko Boos, seit dem 1. Januar 2025 Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, geht jetzt raus aus seiner Amtsstube, um ebenjenes zu tun: in den Kontakt mit dem einfachen Bürger zu treten.
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