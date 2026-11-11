Umbau in Obermendig Bolz: Viele Hände, rasches Ende? Thomas Brost 11.11.2026, 11:00 Uhr

i Obermendigs gute Stube wird zurzeit teils abgerissen. Rico Rossival

Die gute Stube von Obermendig wird umgebaut. Aus der Gaststätte Bolz, der guten Stube des Stadtteils, soll eine moderne Begegnungsstätte werden. Das geht nur, wenn viele anpacken und sich einbringen.

Eine schmucke Begegnungsstätte soll aus ihm werden, dem früheren Gasthaus Bolz in Obermendig. Derzeit laufen die Teilabrissarbeiten sind weitgehend beendet, wie die Verbandsgemeinde Mendig bestätigt. Das Ziel: Der Bolz soll die gute Stube im oberen Stadtteil bleiben – aber völlig runderneuert und für viele Initiativen offen.







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