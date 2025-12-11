Unfall auf B9 bei Andernach BMW schiebt Fiat gegen die Leitplanke 11.12.2025, 11:37 Uhr

i Baumaßnahmen auf der B9 zwischen Andernach und Koblenz sorgen in diesen Tagen zu stockendem Verkehr. Am Donnerstagmorgen ereignete sich zwischen Andernach-Süd und Andernach-Hafen ein Unfall. Ingo Beller

Die B9 bei Andernach musste am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Koblenz wegen eines Unfalls voll gesperrt werden. Das ist passiert.

Bei einem Unfall auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen der B9-Abfahrt Andernach-Süd und der Abfahrt Andernach-Hafen wurden am Donnerstagmorgen zwei Menschen leicht verletzt. Laut Polizei Andernach befuhren ein BMW und ein Fiat die B9 in Richtung Koblenz.







