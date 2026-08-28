Die Mayener Innenstadt verwandelte sich am Donnerstag in eine bunte Festivalmeile: Der jüngste Aktionsabend im Stil der 60er- und 70-er Jahre war wieder ein voller Erfolg. So ausgelassen feierten die Besucher.

Tausende Besucher feierten am Donnerstag in der Mayener Innenstadt ein buntes Flower & Power Festival, das die Eifelstadt in eine pulsierende Festivalmeile verwandelte.

Riesige, knallige Blumenarrangements, jede Menge Liegestühle und lange Tafeln gaben dem geselligen Treiben an diesem lauen Sommerabend den perfekten Look im Stil der 1960er- und 1970er-Jahre.