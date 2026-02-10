Mendiger Traditionsunternehmen
Blumen Mallmann wird 100 Jahre alt
100 Jahre Leidenschaft für Pflanzen, die Daniela und Hans Joachim Mallmann-Gutgesell mit ihrem Team pflegen.
Elvira Bell

Das in dritter Generation geführte Unternehmen Blumen Mallmann in Mendig kann auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. Daniela und Hans Joachim Mallmann-Gutgesell behalten stets die Trends im Auge, wollen aber auch Altbewährtes fortsetzen.

Lesezeit 3 Minuten
Viele Blumenläden mussten in den vergangenen Jahren schließen. Es kriselt in der Branche, unter anderem wegen des geänderten Einkaufsverhaltens der Kunden. Daher sind heutzutage 100 Jahre für ein klassisches Blumengeschäft oder eine Gärtnerei ein bemerkenswertes Alter.

