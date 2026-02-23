AfD-Kandidat im Wahlkreis 11 Bloch: Verstehe Politik als Dienst am Volk 23.02.2026, 20:00 Uhr

i Dennis Bloch geht bei der Landtagswahl 2026 für die AfD im Wahlkreis 11 ins Rennen. Juri Trotno

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 11 (Andernach) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Dennis Bloch. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der AfD selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Dennis Bloch tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11 (Andernach) für die Partei Alternative für Deutschland an.







