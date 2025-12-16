Protest der Lebenshilfe MYK Bleiben beeinträchtigte Kinder auf der Strecke? Thomas Brost 16.12.2025, 06:30 Uhr

i Die Eltern der Lebenshilfe MYK sind auf den Barrikaden. Gemeinsam mit Erzieherinnen und Erziehern kämpfen sie um den Erhalt von heilpädagogischen Leistungen. Steven Kreft

Seit Jahren streiten sich freie Träger der Heilfürsorge mit dem Land, wie ein Angebot für Kinder mit heilpädagogischem Bedarf abgerechnet werden darf. Für die Lebenshilfe MYK ist es ein existenzielles Thema.

Für Gabriele Schmid ist es „ein Super-Gau, der sich seit vier Jahren abzeichnet“: Was die Abteilungsleiterin bei der Lebenshilfe Mayen-Koblenz so aufregt, ist das, was seit Jahren ungelöst schwelt zwischen dem Land und den freien Trägern der Jugendhilfe: Es geht um Geld, und zwar um den Ausgleich von Zahlungen in der freien Heilfürsorge für Schützlinge in integrativen Kindertagesstätten.







