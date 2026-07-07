Infotag in Andernach Blaulichtfamilie ist auf Katastrophen vorbereitet Wolfgang Lucke 07.07.2026, 14:00 Uhr

i Beim Feuerwehrinformationsfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Pellenz erfahren auch die Jüngsten, was im Notfall zu tun ist. Wolfgang Lucke

Die Stadt Andernach hat mit zahlreichen Partnern der Blaulichtfamilie zu einem Infotag in Sachen Katastrophenschutz auf den Andernacher Marktplatz eingeladen. Denn wissen, was im Notfall zu tun ist, kann Leben retten.

Gut vorbereitet zu sein, wenn tatsächlich mal eine Katastrophe den Alltag überschattet, kann Leben retten. Die Stadtverwaltung Andernach veranstaltete gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen zum zweiten Mal eine Informationsveranstaltung rund um den Katastrophenschutz.







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