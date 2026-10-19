Buch über Andernacher Dichter
Biografie lädt zur Begegnung mit Fritz Werf ein
Der Nickenicher Historiker Michael Harbeke legt eine umfangreiche Biografie über den Andernacher Fritz Werf vor. Auf 240 Seiten
Der Nickenicher Historiker Michael Harbeke legt eine umfangreiche Biografie über den Andernacher Fritz Werf vor. Auf 240 Seiten zeichnet er den Lebensweg des Schriftstellers, Verlegers, Übersetzers, Kritikers und Realschullehrers nach und stellt ausgewählte Gedichte vor.
Martina Koch

Der Andernacher Schriftsteller Fritz Werf hatte in seinen 86 Lebensjahren viele Rollen inne: Er war unter anderem Lyriker, Verleger, Übersetzer, Kritiker und Realschullehrer. Eine neue Biografie lädt dazu ein, den Ausnahmedichter wiederzuentdecken.

Lesezeit 3 Minuten
Eine Zufallsbegegnung führte den Andernacher Dichter Fritz Werf und den Nickenicher Historiker und Autor Michael Harbeke einst zusammen: 2005 bekam Harbeke, der damals als Lokalreporter arbeitete, den Auftrag, eine Rezension über Werfs Gedichtband „Kopfalbum“ zu schreiben.
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