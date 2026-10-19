Der Andernacher Schriftsteller Fritz Werf hatte in seinen 86 Lebensjahren viele Rollen inne: Er war unter anderem Lyriker, Verleger, Übersetzer, Kritiker und Realschullehrer. Eine neue Biografie lädt dazu ein, den Ausnahmedichter wiederzuentdecken.
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Eine Zufallsbegegnung führte den Andernacher Dichter Fritz Werf und den Nickenicher Historiker und Autor Michael Harbeke einst zusammen: 2005 bekam Harbeke, der damals als Lokalreporter arbeitete, den Auftrag, eine Rezension über Werfs Gedichtband „Kopfalbum“ zu schreiben.