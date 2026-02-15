Karneval 2026Bilder vom Karnevalssamstag im Kreis Mayen-KoblenzElvira Bell, Wolfgang Lucke15.02.2026, 16:19 UhriIn Plaidt haben die Akteure des Umzugs trotz eisigem Wind gute Laune. Wolfgang LuckeEs geht närrisch zu auf den Straßen in Ettringen und Plaidt. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Mayen-Koblenz.Aktualisiert am 15. Februar 2026 16:20 Uhr So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterAndernach & MayenKarneval