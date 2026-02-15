Karneval 2026
Bilder vom Karnevalssamstag im Kreis Mayen-Koblenz
In Plaidt haben die Akteure des Umzugs trotz eisigem Wind gute Laune.
Wolfgang Lucke

Es geht närrisch zu auf den Straßen in Ettringen und Plaidt. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Mayen-Koblenz.

So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval.

