Wann füllt sich der Mayener Markt mal mit Menschen? Abgesehen von den Märkten schafft dies nur die Bundeswehr, wie Stadtchef Dirk Meid anmerkt. Das ist beim „Tag der Bundeswehr“ im August vorigen Jahres gelungen, heuer hat dies das musikalische Flaggschiff der Truppe, die Big Band der Bundeswehr, geschafft. Mehr als 1000 Zuschauer haben sich das Gratiskonzert nicht entgehen lassen wollen. Sie sind ob der musikalischen Bandbreite und der Showeinlagen der Big Band überrascht worden.

Ein launiger Sommerabend, kühle Getränke, nette Gespräche mit Gleichgesinnten. Und dann erhebt sich aus dem Gemurmel eines Kontrabasses urplötzlich ein satter Bläserton: Die Big Band der Bundeswehr startet in ein musikalisches Abenteuer durch viele Gefilde. Einer der 16 Musiker, die unter dem Dach der größten mobilen Bühne hierzulande Aufstellung bezieht, ist Christian Mück. Die Luftwaffen-Uniform bleibt an diesem Tag im Schrank, an ihrer statt steht Mück mit dem „guten Marine-Zeug, das man sonst nur am Äquator sieht“, auf der Bühne. Der Lead-Trompeter ist genauso Berufssoldat wie jeder andere, und er räumt gleich mit dem Vorurteil auf, dass die Musiker ausschließlich Musik machen müssen. „Wir gehen auch zum Schießen und schieben Dienste“, sagt Mück, der im Raum Stuttgart zu Hause ist. Aber: Alles sind dennoch Profimusiker, haben meist ein Jazzmusikstudium absolviert.

i Timor Oliver Chadik führt das Ensemble zu neuen Höhen und unterhält mit launigen Erläuterungen zu den Songs. Rico Rossival

Die Big Band spielt immer ohne Gage, seitdem Günter Noris (1935 bis 2007) sie gegründet hat. So kamen in mehr als 50 Jahren gut 20 Millionen Euro an Spendengeld zusammen, die in karitativen Projekten mündeten. Das sollte an diesem Abend in Mayen nicht anders sein. Ausgewählt sind die Lebenshilfe, der Kinderschutzbund Mayen, das Tierheim sowie der Rotary Club. Josef Brodam (Lebenshilfe) erwartet sich ein Scherflein für eine Ferienfreizeit für körperlich und geistig beeinträchtigte Kinder („wir bekommen dafür keine staatliche Unterstützung“), Rebecca Reuter (Kinderschutzbund) will die Ausbildung eines Azubis ab 2026 finanzieren, und Kristina Wagner (Tierheim) benötigt Geld für den Umbau des Katzenhauses. Eifrige Spendensammler mit Büchsen mischen sich unters erwartungsfreudige Publikum. Zur Halbzeit sind schon 5200 Euro zusammengekommen.

Ganz vorn in der ersten Reihe vor der imposanten Bühne steht eine Zuschauerin, deren T-Shirt-Aufschrift den Abend treffend charakterisiert: „Good vibes“. Gleich springt der Funke über, gute Stimmung breitet sich aus. Mit einem Stück aus dem Musical „My Fair Lady“ legt das 16-köpfige Ensemble los. Bei einem Duke-Ellington-Medley – darunter das oft gehörte „Take the A-Train“ – legt die Big Band mit Tempo los. Es groovt, die Zuhörer bewegen sich begeistert in der Woge des Sounds. Drückeberger gibt es hier keine, fast jeder muss – besser: darf – in der Big Band das eine oder andere Solo spielen. Besonders oft wagt sich Menzel Mutzke (Flügelhorn) hervor, den ersten stürmischen Applaus heimst jedoch Bandkollege Bert Conzen (Posaune) ein. Conzen ist es auch, der viele Arrangements geschrieben hat. Marsch- und Orchesterliteratur ist Fehlanzeige. Die Big Band, die unter der Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik sicher geführt wird, changiert zwischen Jazz, Rock und Pop.

i Vor der gigantisch großen Bühne, die Soldaten der Oberst-Hauschild-Kaserne aufgebaut haben, finden sich mehr als 1000 Anhänger guter Musik ein. Rico Rossival

Und gleich beim vierten Stück hebt sich quasi der Vorhang zur Showbühne. Zur Musik von Curtis Mayfields Klassiker „Move On Up“ stürmen die beiden Sängerinnen Sofia Andersson und Bonita gemeinsam mit Sänger Marco Matias auf die Bühne. Nicht nur ein Hingucker, sondern auch gesanglich ist dies vom Feinsten, was das Trio zu bieten hat. Auch bei Peter Gabriels „Mercy Street“: Da kann das Gesangstrio in einer anspruchsvollen Rockballade zeigen, was es zu leisten imstande ist. Alle haben auf vielen Bühnen gestanden, Marco Matias ist außerdem Mitglied bei der Langzeit-Formation Dschingis Khan. Als Christian Mück ganz vorn im Rampenlicht steht, bei Michael Bublés „Believe In You“ bläst er ein Solo, das einen Begeisterungssturm auslöst. Dann zwei Stilbrüche: Zwischen Funk, Soul und R’n’B bewegt sich „Fly As Me“, ein Gemeinschaftssong von Bruno Mars, Paak Anderson und der Gruppe Silk Sonic. Die Big Band nimmt mit dem Gesangstrio Fahrt auf, getoppt wird dies vom exzellenten Schlagzeug-Solo der beiden Drummer Thomas Lieven und Benny Koch.

i Das Trio (von links) Sofia Andersson, Bonita und Marco Matias heizt mit Rhythmen ein, die zum Tanzen anregen. Rico Rossival

In der zweiten Hälfte des zweistündigen Konzerts geht es zum einen rhythmisch hin und her, zunächst steht Salsa mit „Happy“ auf dem Spielplan, gekrönt mit mehreren Bläser-Duellen. Ed Sheeran kommt mit einem Medley zu Ehren. Immer ist im spielfreudigen Ensemble eine eigene Handschrift erkennbar. Die Soldaten in Pop- und Rock-Uniform halten sich nicht immer peinlich genau ans Original, was vom Publikum dankbar aufgenommen wird. Ein „Come-Together-Potpourri“ mit Auszügen aus einigen Mitsing-Songs lässt Freude aufgenommen, auch dank des Beatles-Klassikers „Hey Jude“. Zwei Zugaben beenden das Konzert, das sicherlich nachhallen wird. Auch wegen der eigenwilligen Interpretation von Westernhagens „Freiheit“, zu dem Bandleader Chadik bemerkt: „Ein Song, der genau in diese Zeit passt.“ Und vor allem wegen der unbändigen Spielfreude der Big Band, die noch mal in Sergio Mendes‘ „Tristeza“ hervorragend zum Ausdruck kommt. In die Begeisterung des Publikums mischt sich die frohe Botschaft, dass 25.000 Euro gesammelt werden – über das Konzertfinale hinaus dürfen sich auch andere freuen.