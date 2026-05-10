Andernach feiert ein Wochenende ganz im Zeichen von Bier, Chrom und Frühlingsstimmung: Bei bestem Wetter lockte die vierte Bierbörse zahlreiche Besucher ans Rheinufer, während zeitgleich der First Friday mit „Chrome-City“ die Innenstadt belebte.
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Mit einem einzigen zielgerichteten wie kräftigen Schlag auf den Zapfhahn hat Oberbürgermeister Christian Greiner am Freitag die vierte Ausgabe der Andernacher Bierbörse eröffnet. Bei perfektem Biergartenwetter strömten am Wochenende viele Hopfen-Fans auf die „Wiesn” am Rheinufer.