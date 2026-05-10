Beste Stimmung am Wochenende 
Bierbörse lockt Massen ans Andernacher Rheinufer
Die vier jungen Herren aus der Region verbrachten einen unterhaltsamen Nachmittag auf der Bierbörse. Wie lange es schließlich ge
Die vier jungen Herren aus der Region verbrachten einen unterhaltsamen Nachmittag auf der Bierbörse. Wie lange es schließlich gehen sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch offen.
Wolfgang Lucke

Andernach feiert ein Wochenende ganz im Zeichen von Bier, Chrom und Frühlingsstimmung: Bei bestem Wetter lockte die vierte Bierbörse zahlreiche Besucher ans Rheinufer, während zeitgleich der First Friday mit „Chrome-City“ die Innenstadt belebte.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem einzigen zielgerichteten wie kräftigen Schlag auf den Zapfhahn hat Oberbürgermeister Christian Greiner am Freitag die vierte Ausgabe der Andernacher Bierbörse eröffnet. Bei perfektem Biergartenwetter strömten am Wochenende viele Hopfen-Fans auf die „Wiesn” am Rheinufer.

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