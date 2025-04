Statt im Hochsommer ist in Andernach in diesem Jahr bereits im Mai Zeit für die Bierbörse. Wie es zu dem neuen Termin kam und worauf sich die Besucher freuen können, berichtet Veranstalter Werner Nolden.

Die Bierbörse, ein Veranstaltungskonzept, das vielen Andernachern aus Städten wie Koblenz oder Bonn bereits länger bekannt ist, kam 2023 zum ersten Mal nach Andernach. Nach der aus Veranstaltersicht erfolgreichen Premiere gab es im vergangenen Jahr zum zweiten Mal eine Bierbörse in den Rheinanlagen. Erfreulich für Bierfreunde: Auch in diesem Jahr macht die Veranstaltung wieder in Andernach Station. Diesmal allerdings bereits kurz nach Start der Bierbörsensaison: Die dritte Andernacher Bierbörse beginnt am Freitag, 9. Mai, um 15 Uhr unweit des kleinen Deutschen Ecks.

Bei der Premiere 2023 war für die Bierbörse noch das erste Septemberwochenende im städtischen Veranstaltungskalender reserviert, parallel zum langen Einkaufsabend First Friday und der Kulturnacht am Samstag darauf. Insbesondere bei den Andernacher Einzelhändlern kam diese Terminkollision allerdings alles andere als gut an: Die Bierbörse habe dazu geführt, dass Besucher die Einkaufsstraßen der Innenstadt erst deutlich später und im alkoholisierten Zustand aufgesucht hätten, hieß es damals.

Friedliche Atmosphäre überzeugt

Für 2024 einigten sich Stadt und Veranstalter daher auf einen neuen Termin Mitte Juli. Bei bestem Sommerwetter strömten damals die Besucher zu den rund 30 Bier- und Essensständen in den Rheinanlagen. „Die Teilnehmer waren zweimal sehr zufrieden mit der Veranstaltung in Andernach, deswegen war klar: Wir wollen ein drittes Mal kommen“, sagt Veranstalter Werner Nolden im Gespräch mit der Redaktion.

Insbesondere die friedliche Atmosphäre habe den Standbetreibern in Andernach gut gefallen: „Das ist eine kleine Stadt mit netten Menschen. An dem Wochenende gab es keinerlei Auseinandersetzungen“, betont Nolden. Gerade bei Bierbörsen in den Großstädten müsse man im Gegensatz dazu auf eine stärkere Präsenz von Sicherheitsdiensten setzen. „Wir fühlen uns in Andernach sehr wohl und freuen uns schon auf die dritte Bierbörse.“

„21 oder 22 Grad würden uns schon reichen. Es muss für eine gelungene Bierbörse nicht brüllend heiß sein.“

Veranstalter Werner Nolden

Zwar wäre ihm ein Termin in den Sommermonaten lieber gewesen, doch da habe sich in Absprache mit der Stadt keine passende Lücke im Veranstaltungskalender gefunden. Das habe aber auch an der Termindichte im eigenen Kalender gelegen, räumt Nolden ein. Die Bierbörse ist zwischen Anfang Mai und Anfang September in diesem Jahr in insgesamt 17 Städten zu Gast. Die älteste Veranstaltung davon ist die Opladener Bierbörse, die Mitte Juli bereits zum 38. Mal in dem Leverkusener Stadtteil stattfindet. Auch in Bonn blickt die Bierbörse auf eine lange Geschichte zurück, dort lädt man in diesem Jahr zur 28. Veranstaltung ein, am Deutschen Eck in Koblenz gibt es 2025 die elfte Bierbörse.

Nolden hofft nun für das Wochenende vom 9. bis zum 11. Mai auf trockenes und frühlingshaft warmes Wetter: „21 oder 22 Grad würden uns schon reichen. Es muss für eine gelungene Bierbörse nicht brüllend heiß sein.“ Positiv falle ins Gewicht, dass die Andernacher Bierbörse in den ersten beiden Jahren bereits einen hohen Bekanntheitsgrad in der Region erlangt habe: „Wir locken auch viele Leute aus dem Umkreis an.“

Mehrere Hundert Biersorten verkosten

Andernacher und auswärtige Bierfreunde können sich in diesem Jahr auf rund 25 Ausschank- und Essensstände in den Rheinanlagen freuen, an denen sich mehrere Hundert Biersorten verkosten lassen. Neben den heimischen Bieren der Vulkanbrauerei werden auch internationale Sorten, etwa aus Polen, Belgien oder Österreich, angeboten. Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm mit Coverbands aus der Region. Offizielle Eröffnung ist am Freitag, 9. Mai, um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Christian Greiner.

Die Bierbörse öffnet Freitag und Samstag von 15 bis 24 Uhr und Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist an allen drei Veranstaltungstagen frei.