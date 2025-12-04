Mühlsteinrevier Rhein-Eifel Bier-Buch ist erste Etappe auf dem Weg zum Welterbe Thomas Brost 04.12.2025, 06:30 Uhr

i Das ist der Einband des Buches über die Brauereitradition in Niedermendig. Für Jörg Lempertz ist es eng verknüpft mit dem Mühlsteinrevier Rhein-Eifel. Stadtarchiv Mendig

Rolf Breil hat ein tiefschürfendes Buch über die 28 Brauereien geschrieben, die einstmals in Niedermendig Bier gebraut haben. Bürgermeister Jörg Lempertz schlug bei der Präsentation des Buches den Bogen zum Mühlsteinrevier Rhein-Eifel.

Über Aufstieg und Fall der Niedermendiger Brauereiindustrie hat Rolf Breil jetzt ein Buch vorgelegt, das Laudator Gernot Mittler als „wunderbar“ bezeichnet. In der Vorstellung des Werks mit dem Titel „Aus eines kühlen Kellers Schacht“ sieht Jörg Lempertz (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Mendig, ein verbindendes Element: Es könnte zu einer neuen Initialzündung auf dem Weg zum angestrebten Welterbe-Titel werden.







