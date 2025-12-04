Bier-Buch ist erste Etappe auf dem Weg zum Welterbe

Rolf Breil hat ein tiefschürfendes Buch über die 28 Brauereien geschrieben, die einstmals in Niedermendig Bier gebraut haben. Bürgermeister Jörg Lempertz schlug bei der Präsentation des Buches den Bogen zum Mühlsteinrevier Rhein-Eifel.
Lesezeit 2 Minuten
Über Aufstieg und Fall der Niedermendiger Brauereiindustrie hat Rolf Breil jetzt ein Buch vorgelegt, das Laudator Gernot Mittler als „wunderbar“ bezeichnet. In der Vorstellung des Werks mit dem Titel „Aus eines kühlen Kellers Schacht“ sieht Jörg Lempertz (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Mendig, ein verbindendes Element: Es könnte zu einer neuen Initialzündung auf dem Weg zum angestrebten Welterbe-Titel werden.