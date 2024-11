BI will Wohngruppe für Nettegut-Patienten verhindern

Über die geplante Wohngruppe für ehemalige Patienten der Klinik Nettegut in Saffig wird in der Pellenzgemeinde seit einigen Wochen kontrovers diskutiert. Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die das Vorhaben verhindern will.