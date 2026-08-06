Sommerclassics im Kreis MYK Bewegende „Musik aus der Diaspora“ Elvira Bell 06.08.2026, 16:00 Uhr

i In seinen Erzählungen war Max Eisinger auch auf die zahlreichen herausragenden Musiker, die in Deutschland und Österreich bis zur Machtergreifung durch die Nazis in großen Orchestern spielten, eingegangen. „Sie waren als klassisches Synphonieorchester auf der ganzen Welt bekannt und galten als das Nonplusultra. Elvira Bell

Ein glanzvoller Auftakt: Die Reihe der Sommerclassics des Landkreises Mayen-Koblenz wurden vom klanggewaltigen Quintett Tacheles auf Schloss Burg Namedy unter dem Titel „Musik aus der Diaspora“ eröffnet.

Ein furioses Eröffnungskonzert: Mit „Musik aus der Diaspora“ feierten die Sommerclassics des Landkreises Mayen-Koblenz einen glanzvollen Auftakt. Zu Beginn hieß Landrat Marko Boos die Besucher willkommen. In seinen einleitenden Worten ging der Kreischef auf den Titel des Programms „Musik aus der Diaspora“ ein.







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