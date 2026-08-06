Ein glanzvoller Auftakt: Die Reihe der Sommerclassics des Landkreises Mayen-Koblenz wurden vom klanggewaltigen Quintett Tacheles auf Schloss Burg Namedy unter dem Titel „Musik aus der Diaspora“ eröffnet.
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Ein furioses Eröffnungskonzert: Mit „Musik aus der Diaspora“ feierten die Sommerclassics des Landkreises Mayen-Koblenz einen glanzvollen Auftakt. Zu Beginn hieß Landrat Marko Boos die Besucher willkommen. In seinen einleitenden Worten ging der Kreischef auf den Titel des Programms „Musik aus der Diaspora“ ein.