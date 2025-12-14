Besuch des Christkindes bringt Kinderaugen zum Leuchten

Unterhalb der Löwen- und der Philippsburg begeisterte der Weihnachtsmarkt in Monreal die großen und kleinen Gäste. Und auf ein Highlight konnten sie sich besonders freuen: den Besuch des Christkindes.

Dieser zweitägige urige Weihnachtsmarkt hat ein Alleinstellungsmerkmal weit über die Region hinaus: Die Aufwartung des Christkindes bringt nicht nur auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt, sondern auch in Monreal die Kinderaugen zum Leuchten.

Insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit ziehen Familien aus nah und fern am dritten Adventssonntag in Richtung Viergiebelhaus.