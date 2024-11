Andernacher Karnevalisten fiebern der Machtübernahme entgegen Bestens gelaunt in die neue Session: Andernacher Karnevalisten präsentieren pralles Programm Wolfgang Lucke 18.10.2024, 06:00 Uhr

i Bestens gelaunt präsentierten die Andernacher Karnevalisten ihr Programm für die neue Session in Andernach, die mit dem Rathaussturm am 16. November beginnt. Foto: Wolfgang Lucke Wolfgang Lucke

Andernach. Gut gelaunt und höchst motiviert startet der Andernacher Karneval in die bevorstehende Session. Festausschuss, Vereine und die Gesellschaft der ehemaligen Repräsentanten des Andernacher Karnevals (Gerak) ziehen wieder kräftig an einem Strang, um dem närrischen Volk eine tolle Session zu bieten.

Mit der Rathauserstürmung am Samstag, 16. November, beginnt der bunte Veranstaltungsreigen. Mit der Machtübernahme im Rathaus zeigt das närrische Volk Präsenz und Lebensfreude in bester rheinländischer Kultur. Natürlich gehört auch wieder die Party „Pretty in Pink” zum standesgemäßen Intro dazu.

