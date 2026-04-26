Beistand in Mendig und Region Bestattungsinstitut Mittler besteht seit 150 Jahren Elvira Bell 26.04.2026, 12:00 Uhr

i Bestatter Jürgen Mittler führt das Unternehmen in der fünften Generation. Er betont, dass die klassische Erdbestattung im Sarg immer mehr an Bedeutung verliert. Elvira Bell

Die Bestattungsformen sind im Wandel, aber das, was Trauernde brauchen, ist immer gleich: Seit 150 Jahren leistet das Familienunternehmen Mittler aus Mendig Beistand auf dem schweren Weg, einen geliebten Menschen gehen zu lassen.

Es ist eine lange Zeit im Dienste der Bestattungskultur. In diesem Jahr kann das Bestattungsinstitut Mittler auf 150 Jahre Familien- und Firmengeschichte blicken. „Die Art und Weise, wie Abschied genommen wird, hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt“, betont Bestatter Jürgen Mittler.







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