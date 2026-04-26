Die Bestattungsformen sind im Wandel, aber das, was Trauernde brauchen, ist immer gleich: Seit 150 Jahren leistet das Familienunternehmen Mittler aus Mendig Beistand auf dem schweren Weg, einen geliebten Menschen gehen zu lassen.
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Es ist eine lange Zeit im Dienste der Bestattungskultur. In diesem Jahr kann das Bestattungsinstitut Mittler auf 150 Jahre Familien- und Firmengeschichte blicken. „Die Art und Weise, wie Abschied genommen wird, hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt“, betont Bestatter Jürgen Mittler.