Lohners-Chef in Polch Bernd Kütscher: Wie Brot gegen Einsamkeit hilft Birgit Pielen 13.10.2026, 06:00 Uhr

i Bernd Kütscher (57) wirbt dafür, traditionelle Brotmahlzeiten wieder stärker in den Alltag zu integrieren. Nina Lahn/Die Lohners

Bernd Kütscher, Geschäftsführer von Lohners in Polch, setzt sich seit Jahrzehnten für die deutsche Brotkultur ein. Dafür ist er nun zum Ehrensenator ernannt worden. Kütscher hat ein unschlagbar gutes Argument fürs Brot: Es hilft gegen Einsamkeit.

Brot ist für Bernd Kütscher, Geschäftsführer des Familienunternehmens Lohners in Polch, mehr als nur ein Grundnahrungsmittel. Es ist ein Kulturgut – und für ihn sogar ein Mittel gegen Einsamkeit. Weil kaum einer so überzeugend wie Kütscher für die deutsche Brotkultur wirbt, ist er zum Ehrensenator des Deutschen Brotsenats ernannt worden – vom Verband Deutscher Großbäckereien.







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