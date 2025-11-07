Straßenbau in der VG Mendig „Bermudadreieck“ wird entwirrt 07.11.2025, 12:00 Uhr

i In einem schlechten Zustand befindet sich in weiten Teilen die Bahnstraße in Mendig. Thomas Brost

Einige Tage lang hat die Reparatur der unteren Bahnstraße in Mendig in Anspruch genommen. Das Resultat hat die Stadträte unzufrieden zurückgelassen, da nur einige Stellen ausgebessert wurden. VG-Bürgermeister Lempertz wird beim LBM vorstellig.

Über die Qualität der Reparaturarbeiten auf der unteren Bahnstraße in der Stadt Mendig haben sich einige Mitglieder des Stadtrates arg unzufrieden gezeigt (unsere Zeitung berichtete). Da war von Flickschusterei die Rede. In der jüngsten Sitzung betonte VG-Bürgermeister Jörg Lempertz (CDU), dass er beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) insistieren wolle, damit die vollständige Sanierung der Landesstraße 113 (Bahnstraße) vorgezogen wird.







