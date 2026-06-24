Als unabhängiger Kandidat
Benny Rudloff will Bürgermeister von Kruft werden
Benny Rudloff ist seit 2019 mit seiner Familie in Kruft heimisch. Als Vater zweier Kinder im Grundschulalter kennt er die Bedürf
Benny Rudloff ist seit 2019 mit seiner Familie in Kruft heimisch. Als Vater zweier Kinder im Grundschulalter kennt er die Bedürfnisse der Familien in der Ortsgemeinde aus erster Hand.
Dirk Bannert

Der Wettbewerb um das Amt des Ortsbürgermeisters in Kruft ist eröffnet: Benny Rudloff hat als unabhängiger Bewerber als Erster seinen Hut in den Ring geworfen. Darum hat er sich zur Kandidatur entschieden und diese Pläne hat er für seine Wahlheimat.

Lesezeit 3 Minuten
Die Frist, in der Wahlvorschläge für das Amt des Krufter Bürgermeisters entgegengenommen werden, läuft noch ein paar Tage, aber der erste Kandidat steht schon fest: Benny Rudloff will Ortschef seiner Wahlheimatgemeinde werden. Der 39-Jährige, der zuvor in der Verbandsgemeinde Weißenthurm lebte, hat im Frühjahr 2019 mit seiner Familie ein Haus im Neubaugebiet Kruft Süd bezogen.

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