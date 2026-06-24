Der Wettbewerb um das Amt des Ortsbürgermeisters in Kruft ist eröffnet: Benny Rudloff hat als unabhängiger Bewerber als Erster seinen Hut in den Ring geworfen. Darum hat er sich zur Kandidatur entschieden und diese Pläne hat er für seine Wahlheimat.
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Die Frist, in der Wahlvorschläge für das Amt des Krufter Bürgermeisters entgegengenommen werden, läuft noch ein paar Tage, aber der erste Kandidat steht schon fest: Benny Rudloff will Ortschef seiner Wahlheimatgemeinde werden. Der 39-Jährige, der zuvor in der Verbandsgemeinde Weißenthurm lebte, hat im Frühjahr 2019 mit seiner Familie ein Haus im Neubaugebiet Kruft Süd bezogen.