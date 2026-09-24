Ortschef für Pellenzgemeinde Benny Rudloff ist offiziell Krufter Ortschef Wolfgang Lucke 24.09.2026, 14:00 Uhr

i Pellenz-VG-Bürgermeister Sebastian Busch (links) gratuliert dem neuen Krufter Ortsbürgermeister Benny Rudloff. Wolfgang Lucke

Die Pellenzgemeinde Kruft hat wieder einen Chef: Benny Rudloff ist nun offiziell im Amt, nachdem er sich in der Stichwahl gegen seinen Mitbewerber durchgesetzt hatte. Die Einführung des „Neuen“ zog viele Neugierige an.

Viele Krufter Bürger sind in die heimische Vulkanhalle gekommen, um dort zu verfolgen, wie der frisch gewählte Ortsbürgermeister Benny Rudloff ins Amt eingeführt wurde. Bei der jüngsten Ratssitzung wurden auch zwei neue Beigeordnete gewählt. Zunächst mussten weitere Stuhlreihen aufgebaut werden, um dem Publikumsandrang zu entsprechen.







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