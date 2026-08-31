Neuer Bürgermeister in Kruft
Benny Rudloff freut sich auf kommende Aufgaben
Sebastian Busch (rechts) gratuliert dem künftigen Bürgermeister der Ortsgemeinde Kruft, Benny Rudloff (2. von links), im Beisein
Sebastian Busch (rechts) gratuliert dem künftigen Bürgermeister der Ortsgemeinde Kruft, Benny Rudloff (2. von links), im Beisein von Jürgen Zinken (links) und Andreas Lung zur Wahl.
Wolfgang Lucke

Der unabhängige Kandidat Benny Rudloff hat sich mit deutlichem Vorsprung bei der Wahl des Krufter Ortsbürgermeisters durchgesetzt. So verlief der Wahlabend in der Gemeinde und so geht es in Kruft jetzt weiter.

Lesezeit 3 Minuten
Mit der Stichwahl am 30. August endet für Kruft eine monatelange Hängepartie ohne Ortsspitze. Der unabhängige Bewerber Benny Rudloff wurde mit deutlicher Mehrheit ins Bürgermeisteramt gewählt. Nach dem Ende des Wahlkampfs sind alle Beteiligten guten Willens, im Sinne des Ortes zu kooperieren.
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