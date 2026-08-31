Der unabhängige Kandidat Benny Rudloff hat sich mit deutlichem Vorsprung bei der Wahl des Krufter Ortsbürgermeisters durchgesetzt. So verlief der Wahlabend in der Gemeinde und so geht es in Kruft jetzt weiter.
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Mit der Stichwahl am 30. August endet für Kruft eine monatelange Hängepartie ohne Ortsspitze. Der unabhängige Bewerber Benny Rudloff wurde mit deutlicher Mehrheit ins Bürgermeisteramt gewählt. Nach dem Ende des Wahlkampfs sind alle Beteiligten guten Willens, im Sinne des Ortes zu kooperieren.