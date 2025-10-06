Ehrenamt auf dem Dorf Beller Truppe packt an, wo sie gebraucht wird 06.10.2025, 17:00 Uhr

i Projekt Friedhofsmauer: Ortschef Stefan Zepp (links) ist stolz auf die anpackenden Männer im Dorf. Auf dem Foto fehlt Sascha Schlich. Thomas Brost

Viele Tausend Euro lassen sich in Gemeindesäckeln sparen, wenn Bürger mitanpacken. Diese Ehrenamtler sind in vielen Bereichen unverzichtbar. Ein besonderes Beispiel gibt es in dem Backofenbauerdorf Bell.

Gut 1,5 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz engagieren sich in einem Ehrenamt, das sind fast 40 Prozent der Bevölkerung im Land. Ohne Ehrenamt wäre die Gesellschaft um vieles ärmer, lautet ein häufig gehörter Slogan. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen: Ehrenamt spart auch den Kommunen, spart staatlichen Stellen viel Geld.







