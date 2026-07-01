Heuft blickt auf Dorftradition Beller Backofenbauer unterhielten sich in Geheimsprache Kim Fauss 01.07.2026, 09:40 Uhr

i Auf dem Firmengelände des Weltmarktführers Heuft Thermo-Oel hängt dieses Schild, was an die Backofenbauer-Vergangenheit von Bell erinnert. Was es mit dieser Geheimsprache auf sich hat? Das erklärt Thomas Heuft im Gespräch. Kim Fauss

Jahrhundertealte Traditionen, hoher Konkurrenzdruck und eine eigene Geheimsprache: Das Backofenbauerdorf Bell hat eine bewegte Geschichte, die auch den dort ansässigen Weltmarktführer Heuft geprägt hat.

„Kabenefo“, „Ruam“ oder „Drä“: Das sind Begriffe, die vermutlich nur alteingesessenen Bellern etwas sagen. Denn hierbei handelt es sich um eine Geheimsprache, die die Backofenbauer aus dem Eifelort vor rund 300 Jahren gesprochen haben. Warum? Um die dorfinternen Arbeitsgeheimnisse vor der Konkurrenz zu schützen.







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