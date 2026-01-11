Gemeinde in der VG Mendig Bell darf guten Gewissens investieren Thomas Brost 11.01.2026, 11:00 Uhr

i Mit dem Straßenausbau "In den Forstwiesen" geht es in diesem Jahr weiter. Der Gemeinderat von Bell will dafür etwa 1 Million Euro in die Hand nehmen. Stefan Zepp

Zwar muss die Gemeinde Bell in diesem Jahr mit einem Minus im Haushalt rechnen, andererseits geht es der 1300-Einwohner-Gemeinde in der VG Mendig außerordentlich gut. Die Steuerkraft steigt, es gibt sogar eine positive freie Finanzspitze.

Mehr als eine halbe Million Euro will die Gemeinde Bell in diesem Jahr investieren. In der Haushaltssitzung des Gemeinderates ist kürzlich ein Volumen von 606.000 Euro beschlossen worden. Daneben hat die Gemeinde noch viele Pflichtaufgaben, die sie stemmen muss.







