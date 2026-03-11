Ist dies ein weiterer Befreiungsschlag für das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard? Der Kreistag des Landkreises MYK - Letzterer ist Mehrheitsgesellschafter des GKM, zu dem Boppard gehört - hat beschlossen, den Schließungsbeschluss aufzuheben.
Dies ist mehr als ein Silberstreif am Horizont für die Belegschaft des Krankenhauses Heilig Geist in Boppard: Von der Schließung bedroht, dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik nach dem Beschluss des Kreistages Mayen-Koblenz neue Hoffnung schöpfen.