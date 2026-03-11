Klinikum Mittelrhein (GKM) Belegschaft von Heilig Geist darf aufatmen Thomas Brost 11.03.2026, 15:05 Uhr

i Das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard ist ein Standort des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) - und wahrscheinlich mittelfristig gesichert. Philipp Lauer

Ist dies ein weiterer Befreiungsschlag für das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard? Der Kreistag des Landkreises MYK - Letzterer ist Mehrheitsgesellschafter des GKM, zu dem Boppard gehört - hat beschlossen, den Schließungsbeschluss aufzuheben.

Dies ist mehr als ein Silberstreif am Horizont für die Belegschaft des Krankenhauses Heilig Geist in Boppard: Von der Schließung bedroht, dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik nach dem Beschluss des Kreistages Mayen-Koblenz neue Hoffnung schöpfen.







