Einen guten Ruf hat sich der BelCanto-Chor erworben - jetzt wird der Mendiger Chor 20 Jahre alt. Aus diesem Grund veranstaltet BelCanto ein Festkonzert in der Kirche St. Cyriakus in Niedermendig - auch mit Solisten und einem befreundeten Chor.

Seit Anfang des Jahres laufen die Vorbereitungen beim Vocalensemble „BelCanto“ auf Hochtouren: 35 Sängerinnen und Sänger bereiten sich akribisch auf ihr Festkonzert am Samstag, 24. Mai, um 18 Uhr in der St.-Cyriakus-Kirche in Mendig vor. Es ist ein ausgedehntes Geburtstagsständchen: BelCanto wird 20 Jahre alt und hat dafür einiges aufgeboten, in den Gratulationscour reihen sich der gemischte Chor Singfreu(n)de Bad Breisig ebenso ein wie Solisten. „Wir freuen uns alle sehr auf den Abend und wollen den Zuhörern etwas bieten“, kündigt Chordirektor Jürgen Rieser an.

Rieser blickt in die junge Geschichte des Chores zurück, die eigentlich weiter zurückreicht. Denn die Wurzeln liegen in den 80er-Jahren: Jürgen Rieser gründete damals einen Kinderchor, aus dem drei Ableger entstanden: ein Jugendchor, der Chor der Grundschule Pfarrer Bechtel sowie ein Projektor von Eltern. Letzterer mündete in die Gründung von BelCanto. „Wir haben uns seither wirklich gut entwickelt“, sagt Rieser voll des Lobes. Nach zwei Jahren Proben fand im Jahr 2005 das erste Konzert von BelCanto unter dem Titel „Lieder für Gott und die Welt“ in der Pfarrkirche St. Genovefa statt – damals noch in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde. In den Folgejahren war BelCanto immer zur Stelle, wenn in den Kirchen Gottesdienste gesanglich zu verschönern waren. „Jürgen Rieser formte BelCanto zu einem homogenen Klangkörper“, heißt es in der Festschrift.

„Seit 20 Jahren bietet BelCanto eine musikalische Heimat für alle Freundinnen und Freunde der Chormusik.“

Jörg Lempertz, Bürgermeister der VG Mendig und Schirmherr des Festkonzertes

Ein Glanzlicht ist das erste von BelCanto veranstaltete Chorkonzert gewesen, das unter dem Motto „Music, the first Love“ (Musik, die erste Liebe) im voll besetzten Schubachs Saal im Deutschen Haus in Mendig über die Bühne ging. Eine weitere Auflage unter diesem Motto fand Ende 2008 in der Hochsimmerhalle in Ettringen viele Freunde der Sangeskunst. Live im Radio wurde wenige Monate später der Einsatz in einem Gottesdienst, gemeinsamen mit dem Kirchenchor St. Cyriakus und St. Genoveva, aus der Osternacht übertragen.

Nachdem Jürgen Rieser Ende 2009 aus dem Dienst in der katholischen Kirche ausgeschieden war, stellte sich der Chor auf eigene Füße. Es entstand 2010 der Verein „Vocalensemble Bel Canto Mendig“. In regelmäßigen Abständen veranstaltet der Chor seither große Chor- und Solistenkonzerte, aus dem das festliche Weihnachtskonzert 2019 wohl herausragt. Startenor Johannes Kalpers gab sich in St. Cyriakus die Ehre, der Chor war vor 550 Zuhörern ebenso gut aufgelegt wie weitere Solisten. Überhaupt die Zuhörer: Im Laufe der Jahre hat sich, wie Rieser feststellt, „eine schöne Fangemeinde“ gebildet. „Ich merke, dass wir ein festes Stammpublikum haben, dem unser Liedgut bisher immer gut gefallen hat.“ Zuletzt waren es 250 Musikfreunde, die sich das freie Singen in einem Weihnachtskonzert in St. Cyriakus nicht verpassen wollen. Die Kirche war voll, und beim Mitsingkonzert machten, wie Rieser beobachtet, „erstaunlich viele junge Leute zwischen 30 und 40 mit“. Über dieses Konzert und über die aktualisierte Homepage sind mehrere Sänger gewonnen worden. Der Chor wächst stetig – auch in der schwierigen Corona-Zeit, in der es wohl Online-Proben gegeben hat, hat keiner den Chor verlassen. Und bei den Proben für den nächsten größeren Auftritt ziehen alle gut mit.

i In 20 Jahren hat sich der Chor zu einem Klangkörper mit gutem Ruf entwickelt - diese Aufnahme entstand vor 17 Jahren. Jürgen Rieser

Das Repertoire von BelCanto ist international, es kommen einige Songs in Englisch zu Gehör. Aber da, wo es geht, nimmt Chorleiter Rieser die deutsche Fassung – wie bei „We are the world“, den Song von Michael Jackson und Lionel Ritchie (1985). Weshalb? „Die Zuhörer sind dankbar, zumal wenn diese Version gewünscht wird.“ Im Festkonzert am Samstag kommen übrigens mit Raffaela Milles und Nicole Maurer (beide Mezzosopran) zwei Eigengewächse zu Gehör. Jürgen Rieser leitet auch den Bad Breisiger Chor, der „gut zu uns passt“. Harald David Meyer begleitet im Konzert am Klavier, Gerd Schäfer sorgt für Einlagen am Schlagzeug. Und ein Streichquartett rundet das Konzerterlebnis nächsten Samstag in Niedermendig ab.