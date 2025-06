Das war weitaus mehr als ein Geburtstagsständchen: Das Vocalensemble BelCanto Mendig brachte in der St.-Cyriakus-Kirche ein meisterliches Konzert auf die Bühne - unterstützt von mehreren Solisten, einem Streicherquartett und einem befreundeten Chor.

Chorgesang auf hohem Niveau erlebten die Zuhörer des Jubiläumskonzertes des Vocalensemble BelCanto Mendig. Das Konzert in der St.-Cyriakus-Kirche war gut besucht, der Chor brachte einen Querschnitt seines modernen Repertoires zu Gehör. „Alle Mitwirkenden waren natürlich hoch motiviert und brachten das Einstudierte sehr gut dem Publikum rüber“, sagte Chorleiter Jürgen Rieser. Mitwirkende waren ferner die beiden Solistinnen Raffaela Milles und Nicole Maurer (jeweils Mezzosopran), Harald David Meyer am Klavier, Gerd Schäfer am Schlagzeug und ein Streichquartett.

Der Chor Singfreu(n)de Bad Breisig brachte sich ebenfalls mit ins Jubiläum ein, teils allein, teils in Kombination mit BelCanto. Beide Chöre waren von Chordirektor Jürgen Rieser (FDC) meisterlich eingestimmt worden. Begrüßt wurden die Gäste von der Vorsitzenden von BelCanto, Simone Gasper, und vom Schirmherrn Bürgermeister Jörg Lempertz.

In der Kirche herrschte bereits eine sehr angenehme und lockere Stimmung, als BelCanto den Auftakt machte mit einem etwas getragenen Chorwerk von Klaus-Ewald Fischbach: „Ich möchte gerne Brücken bauen“. Begeistert ging das Publikum mit, klatschte und sang mit, als der Song „Hail Holy Queen“ aus dem Kultfilm „Sister Act“ vorgetragen wurde.

Der befreundete Gastchor Singfreu(n)de Bad Breisig überzeugte mit dem nachdenklichen Song „Ihr von morgen“ von Udo Jürgens, den beiden Hits „O Happy Day“ und „I will follow him“, Letzterer ebenfalls aus Sister Act, jeweils unter Mitwirkung der Solistin Nicole Maurer mit ihrer eindrucksvollen Stimme. Mit „Exsultate Canamos festivo“ füllten beide Chöre sehr harmonisch und eindrucksvoll den großen Kirchenraum.

Die Frauenstimmen von BelCanto überzeugten zusammen mit einem Streichquartett drei Lieder aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Matthieu“. Herausragend waren auch die beiden Klaviersoli „Go down Moses“ und „What a Wonderful World“ von Harald David Mayer. Solistin Raffaela Milles sorgte mit ihrem Solo „Say something“ und auch zusammen mit beiden Chören bei „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ für pures Gänsehautfeeling. Langanhaltender Applaus und Standing Ovations der Zuhörer waren der Lohn für großartige Momente. Die BelCanto-Vorsitzende Simone Gasper bedankte sich bei allen Mitwirkenden und besonders bei Chorleiter Jürgen Rieser. Das i-Tüpfelchen auf das sehr gelungene Konzert setzten danach die beiden Chöre mitsamt Solistinnen mit dem Lied „Adiemus“ von Karl Jenkins. red