Kontroverse im Ausschuss Bekommt Andernacher Stadtwald eine Mountainbikestrecke? Martina Koch 23.09.2026, 14:00 Uhr

i Momentan wird das Befahren nicht befestigter Wege im Andernacher Stadtwald mit dem Mountainbike geduldet. Ein offizieller Trail könnte den Sport in geeordnete Bahnen lenken und naturverträglicher machen, schlägt die Andernacher FWG vor. Uwe Anspach (Symbolbild). picture alliance/dpa

Das Fahren mit Mountainbikes abseits befestigter Wege wird im Andernacher Stadtwald bisher geduldet. Das Anlegen eines legalen Trails könnte dem Wildwuchs an Strecken entgegenwirken, schlägt die FWG vor. Dazu wird im Ausschuss kontrovers diskutiert.

Mit dem Mountainbike durch den Wald preschen, gern steil bergab und abseits der befestigten Wege – für manche ist das der größte Freizeitspaß. Auch im Andernacher Stadtwald gibt es entsprechende, wenn auch inoffizielle Trails, beschrieb Timur Kühlacioglu (FWG) in der jüngsten Sitzung des Andernacher Planungsausschusses: „Die Frage ist, ob wir das weiterhin dulden oder ob wir das gemeinsam mit Vereinen regeln wollen.







Artikel teilen

Artikel teilen