Rat übt Kritik an Plänen Bekommt Andernach gleich drei Windkraftflächen? Martina Koch 07.05.2026, 14:00 Uhr

i Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen am Burgerberg könnte nach Plänen der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald in Andernach ein Vorranggebiet für Windenergieanlagen entstehen. Die Stadtratsmitglieder sehen dies kritisch. Rico Rossival

Bisher gibt es in Andernach keine Vorrangflächen für Windenergieanlagen. Geht es nach der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald könnten im Stadtgebiet drei Flächen für Windenergienutzung entstehen. Der Stadtrat ist damit nicht einverstanden.

Gibt es in Andernach Potenzial für Windenergie? Die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald sagt Ja und hat in ihrer Teilfortschreibung des regionalen Raumordnungsplans gleich drei Vorrangflächen vermerkt, auf denen Windenergieanlagen errichtet werden könnten.







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