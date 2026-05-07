Rat übt Kritik an Plänen
Bekommt Andernach gleich drei Windkraftflächen?
Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen am Burgerberg könnte nach Plänen der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald in And
Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen am Burgerberg könnte nach Plänen der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald in Andernach ein Vorranggebiet für Windenergieanlagen entstehen. Die Stadtratsmitglieder sehen dies kritisch.
Rico Rossival

Bisher gibt es in Andernach keine Vorrangflächen für Windenergieanlagen. Geht es nach der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald könnten im Stadtgebiet drei Flächen für Windenergienutzung entstehen. Der Stadtrat ist damit nicht einverstanden.

Lesezeit 3 Minuten
Gibt es in Andernach Potenzial für Windenergie? Die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald sagt Ja und hat in ihrer Teilfortschreibung des regionalen Raumordnungsplans gleich drei Vorrangflächen vermerkt, auf denen Windenergieanlagen errichtet werden könnten.

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Andernach & MayenPolitik

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