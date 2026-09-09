Wiederkehrende Beiträge Beitragsflut: Mayens CDU will Lösung Thomas Brost 09.09.2026, 11:00 Uhr

i Sparen muss die Stadt Mayen – dabei ist sie auf jeden Euro-Cent aus wiederkehrenden Beiträgen angewiesen. Die Außenstände betragen bisher rund 1,8 Millionen Euro. Thomas Brost

Die klamme Stadt Mayen steht vor einer Sisyphos-Aufgabe: Sie muss die Beitragszahler für die wiederkehrenden Beiträge ermitteln und Bescheide an die richtige Adresse zustellen lassen. Es kamen aber immer wieder Briefe als unzustellbar zurück.

„Alles andere als zufriedenstellend“ nennt Christoph Rosenbaum die derzeitige Verfahrensweise mit den wiederkehrenden Beiträgen in der Stadt Mayen und spricht dabei für die CDU-Stadtratsfraktion. Zurzeit ist die Stadtverwaltung mit mehr als 5000 Beitragsschuldnern beschäftigt, die einen wiederkehrenden Beitrag für die Jahre 2023 und 2024 begleichen sollen.







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