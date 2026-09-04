Stadtverwaltung unter Druck Beitragsflut: Blicken die Mayener noch durch? Thomas Brost 04.09.2026, 10:00 Uhr

i Für die Jahre 2023 und 2024 muss die Stadtkasse Mayen Beitragsbescheide im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten versenden. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Thomas Brost

Einen Bearbeitungsstau mit fatalen Auswirkungen bahnt sich in der Mayener Stadtverwaltung an: Bei der erstmaligen Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für die Jahre 2023 und 2024 gibt es bei der Ermittlung von Adressen offenbar arge Probleme.

Die alte Landesregierung hatte ihren Kommunen aufgegeben, sich bei Straßenausbaubeiträgen spätestens im Jahr 2024 auf das System der wiederkehrenden Beiträge umzuorientieren. Das hat in vielen Kommunen eine enorme Arbeit ausgelöst, wie anhand der Stadt Mayen deutlich wird: Tausende von Daten von Grundstückseigentümern, die für Beiträge herangezogen werden, mussten für ein Anschreiben überprüft und unter Umständen korrigiert werden.







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