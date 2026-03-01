Dialogformat in Andernach Beim Wirtschaftsfrühstück der CDU geht’s um die Bildung Alexander Thieme-Garmann 01.03.2026, 14:00 Uhr

i Gastrednerin Gitta Connemann bricht beim Wirtschaftsfrühstück der CDU in Andernach eine Lanze für den Mittelstand. Alexander Thieme-Garmann

Dass CDU-Kandidat Gordon Schnieder mit Vorschlägen zum Thema Bildung Wählerstimmen für die Landtagswahl gewinnen will, zeigte sich auch beim Wirtschaftsfrühstück der CDU in Andernach.

Beim Wirtschaftsfrühstück der CDU im Casino des Andernacher Event-Caterers Ahsenmacher in Andernach wurde nicht nur die Wirtschaft, sondern besonders die Bildung in den Fokus gerückt. Auf Einladung von Anette Moesta (MdL) legten Gordon Schnieder, Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2026, und die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann vor Vertretern der regionalen Wirtschaft und interessierten Bürgern ihre Sichtweisen dar.







Artikel teilen

Artikel teilen