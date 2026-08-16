Viel los beim Musikfestival Beim Pellenzer Open Air haben alle Generationen Spaß Wolfgang Lucke 16.08.2026, 14:00 Uhr

i Fröhliche Stimmung herrscht schon am frühen Samstagabend: Für viele gehört das Pellenzer Open Air ganz fest in ihren Jahresplan.. Wolfgang Lucke

Einmal im Jahr verwandelt sich die Festivalwiese am Rand von Plaidt in eine ganz eigene Welt: Ein Wochenende lang stehen Musik, Gemeinschaft, Freude beim Pellenzer Open Air im Mittelpunkt. Bekannte und neue Künstler mischen sich. Wie es diesmal war.

Tolle Musik, der Hauch von Patchouli, eine Atmosphäre wie in der besten Zeit der Hippie-Kultur und nicht zuletzt die Begeisterung aller Beteiligten vor, auf und hinter der Bühne machten die 41. Ausgabe des Pellenzer Open Air zu einem vollen Erfolg.







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