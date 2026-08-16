Einmal im Jahr verwandelt sich die Festivalwiese am Rand von Plaidt in eine ganz eigene Welt: Ein Wochenende lang stehen Musik, Gemeinschaft, Freude beim Pellenzer Open Air im Mittelpunkt. Bekannte und neue Künstler mischen sich. Wie es diesmal war.
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Tolle Musik, der Hauch von Patchouli, eine Atmosphäre wie in der besten Zeit der Hippie-Kultur und nicht zuletzt die Begeisterung aller Beteiligten vor, auf und hinter der Bühne machten die 41. Ausgabe des Pellenzer Open Air zu einem vollen Erfolg.