Viel los beim Musikfestival 
Beim Pellenzer Open Air haben alle Generationen Spaß
Fröhliche Stimmung herrscht schon am frühen Samstagabend: Für viele gehört das Pellenzer Open Air ganz fest in ihren Jahresplan
Fröhliche Stimmung herrscht schon am frühen Samstagabend: Für viele gehört das Pellenzer Open Air ganz fest in ihren Jahresplan..
Wolfgang Lucke

Einmal im Jahr verwandelt sich die Festivalwiese am Rand von Plaidt in eine ganz eigene Welt: Ein Wochenende lang stehen Musik, Gemeinschaft, Freude beim Pellenzer Open Air im Mittelpunkt. Bekannte und neue Künstler mischen sich. Wie es diesmal war.

Lesezeit 3 Minuten
Tolle Musik, der Hauch von Patchouli, eine Atmosphäre wie in der besten Zeit der Hippie-Kultur und nicht zuletzt die Begeisterung aller Beteiligten vor, auf und hinter der Bühne machten die 41. Ausgabe des Pellenzer Open Air zu einem vollen Erfolg.
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