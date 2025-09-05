Für den 50. Laacher-See-Lauf im kommenden Jahr hat das neue Organisationsteam der LG Laacher See e. V. ein besonderes Konzept erarbeitet. Als eines der größten Aktivsportevents in Rheinland-Pfalz möchte der internationale Naturlauf mit seiner Vorbildfunktion Themen wie Gesundheit, Wohlbefinden und gemeinsames sportliches Erleben in den Mittelpunkt stellen.

Das Lauffest für die ganze Familie präsentiert sich bereits am Sonntag, 21. September, in einem neuen Gewand unter dem Motto „Sport und Spaß – Bewegung erleben mit und ohne Behinderung“. „Es ist sozusagen die Generalprobe für unseren Jubiläumslauf in 2026“, berichtet Roland Wesche. Der Läufer aus Koblenzer organisiert seit rund 35 Jahren Volksläufe. Schirmherr der Veranstaltung ist MYK-Landrat Marko Boos.

i Die Laufstrecke des Naturlaufs wird rund um den Laacher See führen. Elvira Bell

Das Team bestehend aus Roland Wesche, Joachim Massion, Christine Bayer, Markus Hübner, Raheb Rahimi und Bernhard Schiffers hat für das Laufevent am Laacher See rund um die erste Vorsitzende Anita Massion fünf Säulen rund um Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Achtsamkeit, Inklusion und Integration erarbeitet. Erwartet werden etwa 600 bis 700 Läufer und Walker.

„Das neue Konzept zielt darauf ab, unsere Laufveranstaltung den veränderten Gegebenheiten des Laufens im größten Naturschutzgebiet von Rheinland-Pfalz und dem geänderten Freizeitverhalten der Menschen gerecht zu werden“, sagt Wesche. „Angespornt mit dem in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindenden PSD-Bank-Cup, der Preise für die Besten in allen Altersklassen verspricht, werden die größten Zielgruppen, die ambitionierten Läufer/Walker und Wettkampfsportler angesprochen.“ Die Strecke wird für den Hauptlauf auf 8,5 Kilometer verkürzt und führt die Sportler einmal um den Laacher See. Die bisherigen fünf Kilometer Wettbewerbe entfallen.

i Die Organisatoren des Laacher-See-Laufs freuen sich auf das Sportevent. Elvira Bell

Plan der Organisatoren ist es, neue Zielgruppen für die klimaneutrale Veranstaltung zu gewinnen: Menschen mit Naturbewusstsein und ökologischem Denken, Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen und Menschen mit Migrationshintergrund. „Uns ist es wichtig, die Themen Inklusion und Migration in unsere Laufveranstaltung einzubinden. Nehmt also beispielsweise beim Staffellauf als inklusive Mannschaft, bestehend aus maximal vier Teilnehmenden, teil“, ermuntert die LG. Neben dem inklusiven Staffellauf über 2000 Meter gibt es einen Inklusivlauf für Menschen mit Behinderung über 8500 Meter, außerdem einen Wettbewerb für Walker und Nordic-Walker über jeweils 8500 Meter sowie Läufe für Bambini, Kinder und Jugendliche. Für den Hauptlauf über 8500 Meter haben sich bereits mehr als 300 Sportler angemeldet. Gemeinsam Spaß haben beim Sport ist das Motto.

i Um den Lauf bewusster wahrzunehmen, stellt Markus Höbner entlang der Wegstrecke verschiedene Plakate mit Achtsamkeitssprüchen auf. Elvira Bell

Das Organisationsteam und die Arbeitsgruppe haben umfangreiche Maßnahmen ausgearbeitet. So wird es unter anderem Medaillen aus heimischem Schiefer geben, per Hand geschlagen von einem Dachdecker aus der Region. Auch eine kostenlose Mitfahrer-App steht zur Verfügung. Denn man will Fahrgemeinschaften fördern, damit nicht jeder mit dem eigenen Auto anreisen muss. Mehr noch: Dank einer Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) ist für die Teilnehmer für die Hin- und Rückfahrt im VRM-Gebiet mit Bus und Bahn (zweite Klasse) kostenlos. „Halten Sie Ihre Anmeldebestätigung mit dem CRM-Logo bitte beim Einstieg bereit“, so die LG. Auf die bisherigen Verpflegungsstationen innerhalb der Laufstrecke wird aus Gründen des Umweltschutzes verzichtet. Bei der Start- und Zielverpflegung wird es Mehrwegbecher einer deutschen Herstellerfirma geben.

Auf das Abfallmanagement legt Bereichsleiter Markus Höbner großen Wert, denn auch hier möchte die LG bei Laufveranstaltungen ein Vorbild sein für die gezielte Reduzierung von Müll sein. Daher werden zehn Dreier-Müllsackständer zur Mülltrennung mit entsprechenden Informationen für die Gäste installiert. Die Ressourcen sollen für den Lauf möglichst sparsam und effizient eingesetzt werden. Verzichtet wird ganz bewusst auf Give-aways, dafür gibt es nachhaltige Tombolapreise.