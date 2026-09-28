CDU zur OB-Wahl 2028 in Mayen „Beim dritten Mal werden wir es besser machen“ Thomas Brost 28.09.2026, 11:21 Uhr

i CDU-Fraktionschef Christoph Rosenbaum im Kaffeehaus-Gespräch: Die CDU wird einen OB-Kandidaten stellen, und es wird jemand sein, der in Mayen bekannt ist. Rico Rossival

In eineinhalb Jahren wird in Mayen gewählt, die CDU hat viel vor. Über wichtige Punkte der Stadtpolitik hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: CDU-Sprecher Christoph Rosenbaum.

Wie sehen die Christdemokraten die Situation in Mayen? Unsere Redaktion hat sich eine Kaffeetassenlänge mit Christoph Rosenbaum, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Mayener Stadtrat, unterhalten. Und der hat eine klare Vorstellung, wie die CDU in die Oberbürgermeisterwahl 2028 gehen wird.







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