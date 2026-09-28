In eineinhalb Jahren wird in Mayen gewählt, die CDU hat viel vor. Über wichtige Punkte der Stadtpolitik hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: CDU-Sprecher Christoph Rosenbaum.
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Wie sehen die Christdemokraten die Situation in Mayen? Unsere Redaktion hat sich eine Kaffeetassenlänge mit Christoph Rosenbaum, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Mayener Stadtrat, unterhalten. Und der hat eine klare Vorstellung, wie die CDU in die Oberbürgermeisterwahl 2028 gehen wird.