Nach Überholvorgang: Bei Ochtendung: Motorradfahrer (30) stirbt bei Unfall
Nach Überholvorgang
Bei Ochtendung: Motorradfahrer (30) stirbt bei Unfall
Vielleicht ein Moment der Unachtsamkeit hat einen 30-Jährigen das Leben gekostet. Er starb bei einem Unfall auf der Straße zwischen Ochtendung und Welling.
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Noch an der Unfallstelle auf der L98 ist am Ostermontagnachmittag ein Motorradfahrer gestorben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 30-Jährige aus der Verbandsgemeinde Mendig kurz nach 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der L98 aus Richtung Welling kommend in Fahrtrichtung Ochtendung unterwegs.