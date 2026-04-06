Nach Überholvorgang
Bei Ochtendung: Motorradfahrer (30) stirbt bei Unfall 
Bei einem Unfall ist ein 30-Jähriger gestorben.
Bei einem Unfall ist ein 30-Jähriger gestorben.
Stefan Puchner/dpa. dpa

Vielleicht ein Moment der Unachtsamkeit hat einen 30-Jährigen das Leben gekostet. Er starb bei einem Unfall auf der Straße zwischen Ochtendung und Welling.

Lesezeit 1 Minute
Noch an der Unfallstelle auf der L98 ist am Ostermontagnachmittag ein Motorradfahrer gestorben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 30-Jährige aus der Verbandsgemeinde Mendig kurz nach 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der L98 aus Richtung Welling kommend in Fahrtrichtung Ochtendung unterwegs.

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