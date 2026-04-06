Nach Überholvorgang Bei Ochtendung: Motorradfahrer (30) stirbt bei Unfall 06.04.2026, 19:35 Uhr

i Bei einem Unfall ist ein 30-Jähriger gestorben. Stefan Puchner/dpa. dpa

Vielleicht ein Moment der Unachtsamkeit hat einen 30-Jährigen das Leben gekostet. Er starb bei einem Unfall auf der Straße zwischen Ochtendung und Welling.

Noch an der Unfallstelle auf der L98 ist am Ostermontagnachmittag ein Motorradfahrer gestorben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 30-Jährige aus der Verbandsgemeinde Mendig kurz nach 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der L98 aus Richtung Welling kommend in Fahrtrichtung Ochtendung unterwegs.







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