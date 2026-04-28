„Bauer sucht Frau“ in Polch
Bei Michi und Valentina ist der Alltag eingekehrt
Für Michi ist es Alltag, Valentin muss sich an den Unterschied zwischen Haustier und Nutztier noch gewöhnen.
Für Michi ist es Alltag, Valentin muss sich an den Unterschied zwischen Haustier und Nutztier noch gewöhnen.
Martin Ingenhoven

Wie das Traumpaar der Region in der zurückliegenden Staffel der TV-Show „Bauer sucht Frau“ seine Beziehung vertieft. Michael Maarhöfer und Valentina Vitiello: „Wir sind auf einem guten Weg“.

Lesezeit 1 Minute
Sie waren das Traumpaar der Region in der zurückliegenden Staffel der TV-Show „Bauer sucht Frau“: Michael Maarhöfer aus Polch und die Fränkin mit den italienischen Wurzeln, Valentina Vitiello. Sie sind das einzige Paar der vergangenen Staffel, das so schnell zusammengezogen ist: Valentina hatte ihre Zelte in Nürnberg abgebrochen, ist zu Michi gezogen, und schon Weihnachten hat man gemeinsam verbracht.

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