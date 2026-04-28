„Bauer sucht Frau“ in Polch Bei Michi und Valentina ist der Alltag eingekehrt Martin Ingenhoven 28.04.2026, 14:00 Uhr

i Für Michi ist es Alltag, Valentin muss sich an den Unterschied zwischen Haustier und Nutztier noch gewöhnen. Martin Ingenhoven

Wie das Traumpaar der Region in der zurückliegenden Staffel der TV-Show „Bauer sucht Frau“ seine Beziehung vertieft. Michael Maarhöfer und Valentina Vitiello: „Wir sind auf einem guten Weg“.

Sie waren das Traumpaar der Region in der zurückliegenden Staffel der TV-Show „Bauer sucht Frau“: Michael Maarhöfer aus Polch und die Fränkin mit den italienischen Wurzeln, Valentina Vitiello. Sie sind das einzige Paar der vergangenen Staffel, das so schnell zusammengezogen ist: Valentina hatte ihre Zelte in Nürnberg abgebrochen, ist zu Michi gezogen, und schon Weihnachten hat man gemeinsam verbracht.







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