Wie das Traumpaar der Region in der zurückliegenden Staffel der TV-Show „Bauer sucht Frau“ seine Beziehung vertieft. Michael Maarhöfer und Valentina Vitiello: „Wir sind auf einem guten Weg“.
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Sie waren das Traumpaar der Region in der zurückliegenden Staffel der TV-Show „Bauer sucht Frau“: Michael Maarhöfer aus Polch und die Fränkin mit den italienischen Wurzeln, Valentina Vitiello. Sie sind das einzige Paar der vergangenen Staffel, das so schnell zusammengezogen ist: Valentina hatte ihre Zelte in Nürnberg abgebrochen, ist zu Michi gezogen, und schon Weihnachten hat man gemeinsam verbracht.